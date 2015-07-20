重发-《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月20日

(重发以修正格式) 路透香港7月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7499港元 ) 美股道琼工业指数周五收低33.8点，或0.19%，报18,086.45点。因能源股下跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 131.100 0.14 26781 10.160 0.00 中国铝业 9.980 1.84 54011 3.094 -0.20 中国移动 62.900 0.19 157675 97.494 -0.06 中国人寿 20.430 1.29 146023 31.666 0.53 中石油 103.420 -0.68 24591 8.015 0.06 中石化 79.300 -0.78 27187 6.146 -0.23 汇丰控股 45.310 0.15 927680 70.230 -0.10 中电信 56.570 0.62 18161 4.384 0.32 中国联通 14.360 1.27 182606 11.129 0.26 兖州煤业 6.290 1.45 34335 4.875 0.72 华能国际 50.980 2.99 23690 9.877 0.79 南方航空 54.730 1.79 13762 8.483 0.27 东方航空 44.080 5.81 20586 6.832 0.18 中芯国际 4.920 1.03 1403 0.763 -0.96