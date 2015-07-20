重发-《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月20日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(重发以修正格式) 路透香港7月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7499港元 ) 美股道琼工业指数周五收低33.8点，或0.19%，报18,086.45点。因能源股下跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 131.100 0.14 26781 10.160 0.00 中国铝业 9.980 1.84 54011 3.094 -0.20 中国移动 62.900 0.19 157675 97.494 -0.06 中国人寿 20.430 1.29 146023 31.666 0.53 中石油 103.420 -0.68 24591 8.015 0.06 中石化 79.300 -0.78 27187 6.146 -0.23 汇丰控股 45.310 0.15 927680 70.230 -0.10 中电信 56.570 0.62 18161 4.384 0.32 中国联通 14.360 1.27 182606 11.129 0.26 兖州煤业 6.290 1.45 34335 4.875 0.72 华能国际 50.980 2.99 23690 9.877 0.79 南方航空 54.730 1.79 13762 8.483 0.27 东方航空 44.080 5.81 20586 6.832 0.18 中芯国际 4.920 1.03 1403 0.763 -0.96
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-