《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月20日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
*工商时报：
--行政院长毛治国周三将召集财经首长研商提振当前经济对策，行政院将从投资、出口及产业升级转型三路并进，祭出资金动能银弹可望超过千亿元。其中，国发基金拟结合民间资金、成立并购基金，协助企业在海内外并购，提升国际竞争力。
--在美国积极推进TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协定)的同时，被定位为RCEP(区域全面经济伙伴协议)谈判基础的中日韩FTA也在寻求加快脚步。中日韩FTA第8轮工作谈判订今日起至24日在北京举行，本次讨论重点包含货物关税减让的谈判方式、服务投资自由化方式等议题。
--金控公司今年努力备足银弹增强战力，纷纷透过发行公司债筹资，其中已定价总额便逾200亿台币，加计可发行但尚未发行额度后，预估今年发债额上看500亿台币。
*经济日报：
--中小型寿险业拚资产活化，透过汰旧换新、出租给旅馆业者、结合实物给付等方式，要提高旗下不动产的投资收益率。金管会规定，寿险业投资不动产租金收益率必须达2.875%以上，随着房价高涨、新标的不易寻找，中小型寿险公司将脑筋动到已经持有的不动产。
--应金管会要求，寿险公会上周五邀集业者讨论，无活络市场债券应该要如何重新定义与分类。据了解，有业者提议，可依成交量占发行量的比重，也就是成交区间，决定债券是否活络。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-