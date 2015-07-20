《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月20日

*工商时报：

--行政院长毛治国周三将召集财经首长研商提振当前经济对策，行政院将从投资、出口及产业升级转型三路并进，祭出资金动能银弹可望超过千亿元。其中，国发基金拟结合民间资金、成立并购基金，协助企业在海内外并购，提升国际竞争力。

--在美国积极推进TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协定)的同时，被定位为RCEP(区域全面经济伙伴协议)谈判基础的中日韩FTA也在寻求加快脚步。中日韩FTA第8轮工作谈判订今日起至24日在北京举行，本次讨论重点包含货物关税减让的谈判方式、服务投资自由化方式等议题。

--金控公司今年努力备足银弹增强战力，纷纷透过发行公司债筹资，其中已定价总额便逾200亿台币，加计可发行但尚未发行额度后，预估今年发债额上看500亿台币。

*经济日报：

--中小型寿险业拚资产活化，透过汰旧换新、出租给旅馆业者、结合实物给付等方式，要提高旗下不动产的投资收益率。金管会规定，寿险业投资不动产租金收益率必须达2.875%以上，随着房价高涨、新标的不易寻找，中小型寿险公司将脑筋动到已经持有的不动产。

--应金管会要求，寿险公会上周五邀集业者讨论，无活络市场债券应该要如何重新定义与分类。据了解，有业者提议，可依成交量占发行量的比重，也就是成交区间，决定债券是否活络。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。