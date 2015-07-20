《香港重要政经日程》--7月20日-7月23日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
================== 今日重要政经消息=================
7月20日（周一）
-- 公布4-6月失业率。
-- 汇贤产业信托 公布中期业绩。
--11:00 澳优乳业 股东特别大会。
--15:30 人和商业 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
7月21日（周二）
-- 政府第五批通胀挂钩债券(iBond)开始接受认购。
-- 公布6月份消费物价指数。
-- 长江生命科技 公布中期业绩。
-- 物美商业 公布中期业绩。
7月22日（周三）
--10:00 保利置业 股东特别大会。
--10:00 领汇房地产投资信托基金 股东周年大会。
7月23日（周四）
--10:00 沿海家园 股东特别大会。
--10:30 汉港房地产 股东周年大会。
-- 长江基建 公布中期业绩。
-- 电能实业 公布中期业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-