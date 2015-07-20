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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 09:01 BJT

《全球汇市》美元指数触及三个月高位，良好美国数据提振FED升息预期

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0829 1.0828 +0.01 -10.48 1.2097

美元/日圆 124.08 124.07 +0.01 +3.68 119.68

欧元/日圆 134.37 134.34 +0.02 -7.19 144.78

美元/瑞郎 0.9613 0.9614 -0.01 -3.30 0.9941

英镑/美元 1.5607 1.5608 -0.01 +0.22 1.5573

美元/加元 1.2982 1.2970 +0.09 +11.74 1.1618

澳元/美元 0.7370 0.7370 +0.00 -9.77 0.8168

新西兰元/美元 0.6520 0.6511 +0.14 -16.38 0.7797

澳元/日圆 91.450 91.440 +0.01 -6.45 97.750

新西兰元/日圆 80.900 80.780 +0.15 -13.30 93.310

英镑/日圆 193.65 193.65 +0.00 +3.90 186.38

澳元/新西兰元 1.1302 1.1312 -0.09 +7.96 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/杜明霞/王兴亚/李婷仪 审校 张荻/白云/张若琪)

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