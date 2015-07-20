《全球汇市》美元指数触及三个月高位，良好美国数据提振FED升息预期

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0829 1.0828 +0.01 -10.48 1.2097
美元/日圆 124.08 124.07 +0.01 +3.68 119.68
欧元/日圆 134.37 134.34 +0.02 -7.19 144.78
美元/瑞郎 0.9613 0.9614 -0.01 -3.30 0.9941
英镑/美元 1.5607 1.5608 -0.01 +0.22 1.5573
美元/加元 1.2982 1.2970 +0.09 +11.74 1.1618
澳元/美元 0.7370 0.7370 +0.00 -9.77 0.8168
新西兰元/美元 0.6520 0.6511 +0.14 -16.38 0.7797
澳元/日圆 91.450 91.440 +0.01 -6.45 97.750
新西兰元/日圆 80.900 80.780 +0.15 -13.30 93.310
英镑/日圆 193.65 193.65 +0.00 +3.90 186.38
澳元/新西兰元 1.1302 1.1312 -0.09 +7.96 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/杜明霞/王兴亚/李婷仪 审校 张荻/白云/张若琪)
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-