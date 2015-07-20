《香港报摘》--其他报纸重要消息7月20日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
**明报**
--日本开赌迟迟未成事，当地弹珠机龙头Dynam 将位于下关市丰浦町培训中心现址改做度假村，并且拟增加名木公园及水族馆作卖点。
**星岛日报**
--弘海高新资源 引入新业务褐煤提质，预计提质工厂将于今年9月起进行试生产，明年1月正式投产后，占总收入比例将达近40%。
**苹果日报**
--雷士照明 披露前首席执行官吴长江未经董事会同意下订立14份质押担保协议借贷6.4亿元人民币，其中已提取5.5亿元，公司估计最多可追回3.22亿元。
**东方日报**
--银行界消息指出，金管局近日要求企业银行提交金融资产等抵押贷款数据；分析指此举主要针对股市波动蔓延至银行贷款的风险，并曲线向银行传达关注押股贷款的讯息。
**大公报**
--香港机场管理局公布，今年1-6月客运量按年升9.1%至3,360万人次，惟货运量受到出口货运量下跌影响，仅微升0.6%至210万公吨。（完）
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(整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-