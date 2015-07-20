《香港报摘》--其他报纸重要消息7月20日

**明报**

--日本开赌迟迟未成事，当地弹珠机龙头Dynam 将位于下关市丰浦町培训中心现址改做度假村，并且拟增加名木公园及水族馆作卖点。

**星岛日报**

--弘海高新资源 引入新业务褐煤提质，预计提质工厂将于今年9月起进行试生产，明年1月正式投产后，占总收入比例将达近40%。

**苹果日报**

--雷士照明 披露前首席执行官吴长江未经董事会同意下订立14份质押担保协议借贷6.4亿元人民币，其中已提取5.5亿元，公司估计最多可追回3.22亿元。

**东方日报**

--银行界消息指出，金管局近日要求企业银行提交金融资产等抵押贷款数据；分析指此举主要针对股市波动蔓延至银行贷款的风险，并曲线向银行传达关注押股贷款的讯息。

**大公报**

--香港机场管理局公布，今年1-6月客运量按年升9.1%至3,360万人次，惟货运量受到出口货运量下跌影响，仅微升0.6%至210万公吨。（完）

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