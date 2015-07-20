台湾经济：行政院振兴经济方案料整合四大基金，成立单一平台

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透台北7月20日 - 台湾行政院长毛治国本周将召开会议，提出振兴经济方案，本地媒体指出，新方案将整合四大基金，成立单一平台，朝向类主权基金迈进。国发基金也规划与民间筹设百亿台币的并购基金，快速壮大中小企业规模。
台湾先前公布出口非常差，行政院有意提出振兴经济的方案，其中本地媒体报导，国发基金拟结合民间资源共同成立并购基金，这可以整并境内外的中小型企业成大型企业，增加市场拓销及国际竞争力；另外也可以协助企业到海外并购，取得原材料、技术、品牌、人才及市场。
路透暂未能取得国发会高层官员对此的回应。
经济日报引述高层官员表示，成立并购基金平台后，应会打破国发基金传统融资或投资作法，会调查市场有多大需求，杠杆力道多大，有那些投资标的，再匡列额度。据悉，资金规模不至太小，结合民间资源是否达千亿规模，官员说，目前尚未拍板定案。
此案仍将待月底前行政院会通过。
至于出口方面，经部将加码出口融资，拓销出口力道，扩大中坚产业产品出口，协助企业线上出口，避免集中IT产业。强化整厂输出/系统整合解决方案，选择新生产聚落与当地策略联盟，启动投资带动出口。
行政院长毛治国先前也指示交通部研议学者建言，提升外来观光客平均每人消费增加一万台币，今年观光客以千万大关计，即可增1,000亿台币的观光收入。
投资面上，新作为将让目前规模高达7兆多台币的邮汇储金、劳保基金、劳退基金及公务人员退抚基金等四大基金，先行成立单一平台，朝向主权基金迈进。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-