台湾经济：行政院振兴经济方案料整合四大基金，成立单一平台

路透台北7月20日 - 台湾行政院长毛治国本周将召开会议，提出振兴经济方案，本地媒体指出，新方案将整合四大基金，成立单一平台，朝向类主权基金迈进。国发基金也规划与民间筹设百亿台币的并购基金，快速壮大中小企业规模。

台湾先前公布出口非常差，行政院有意提出振兴经济的方案，其中本地媒体报导，国发基金拟结合民间资源共同成立并购基金，这可以整并境内外的中小型企业成大型企业，增加市场拓销及国际竞争力；另外也可以协助企业到海外并购，取得原材料、技术、品牌、人才及市场。

路透暂未能取得国发会高层官员对此的回应。

经济日报引述高层官员表示，成立并购基金平台后，应会打破国发基金传统融资或投资作法，会调查市场有多大需求，杠杆力道多大，有那些投资标的，再匡列额度。据悉，资金规模不至太小，结合民间资源是否达千亿规模，官员说，目前尚未拍板定案。

此案仍将待月底前行政院会通过。

至于出口方面，经部将加码出口融资，拓销出口力道，扩大中坚产业产品出口，协助企业线上出口，避免集中IT产业。强化整厂输出/系统整合解决方案，选择新生产聚落与当地策略联盟，启动投资带动出口。

行政院长毛治国先前也指示交通部研议学者建言，提升外来观光客平均每人消费增加一万台币，今年观光客以千万大关计，即可增1,000亿台币的观光收入。