港报社评：新盘叫价不再进取，助楼市减压--经济日报7月20日

有长沙湾新盘以低市价一成开售，认购反应热烈，除吸走部分二手购买力，更令二手楼业主难进取叫价。随着下半年一手供应续增，且美国加息时机日近，或有助缓抑本港楼价升势。

港股随内地股市经历调整过后，一个位于长沙湾的一手新盘以低于市价约一成开售，入场价约500万元，在刚过去的周六、周日，已累积收逾二千票，更影响二手楼市交投明显转淡。此现象对本港楼市走向，应至少有两个启示。

其一，一手可吸走二手购买力，尤企是低价细单位。该新盘开价低于同区市价一成，除令同区二手交投几乎全面停顿外，连十大屋苑二手成交亦大减，有代理更形容本周末是近三个月来最淡静。此反映只要新盘叫价有足够竞争性，除可锁死区内购买力，更可能吸走整体二手市场的购买力，助二手市场交投降温。

其二，二手楼价添压力。过去半年不少大型一手新盘开售，成二手楼价指标，早前陆续有新盘加价，令二手楼价亦水涨船高。惟有新盘却以低于市价开售，不少二手业主叫价亦难再进取，议价空间出现松动，如该长沙湾新盘开始收票后，有同区二手业主愿减价40万沽货，反映一手新盘低开，势添二手楼价压力。

事实上，今年上半年不少一手新盘销情理想，惟内地股市突爆「股灾」，并拖累港股表现，令不少本港中产以至富裕阶层损手，亦损市场信心、削弱准买家入市意慾，打乱了发展商的加价计划，该长沙湾新盘正正是股灾后首个全新盘。

正因如此，只要有足够的一手新盘可持续推出市场、以更具竞争力的叫价开盘，将有助炽热的楼市降温。因准买家或会更愿意等待更佳入市时机，博未来新盘开价会更吸引，不再急于追赶高楼价挤上车。

且一手新盘若续低开，除将磁吸整体楼市购买力外，更会对二手业主造成压力，未来叫价难再高开，议价空间亦将更大，如此将有利缓抑楼价升势，为高企的楼价纾压。

随着发展商更积极加快推盘，本港一手新盘的成交量，有机会从上半年约八千五百伙，下半年加快至约一万二千伙，此或预视本港楼市求过于供的状况，将有望逐步纾缓。

加上美国储局已表明拟在今年内加息，本港按揭利率有可能触底回升，增供款成本。届时本港楼市或要同时面对供应与息口俱升的双重压力，准买家在入市前，应更审慎衡量风险与承担能力，量力而为。

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