港报社评：年少无知，成长于十字街口每步抉择--信报7月20日

七月书展，已成为香港一年一度的指定动作，既是文化活动，亦是消费活动，经济效益不下于开卷有益。今年书展跟往年差不多，总有一些富于争议性的话题，例如“美心妹妹”杨铠凝推出写真集，年仅六岁的她成为《童萌时光》的女主角，可是这本摄影作品受到关注的原因竟然是卷进“娈童嫌疑”，部分相片连防止虐待儿童会亦认为令人不安。监于事态严重，签名会取消了，写真集下架了，警方由于接获逾百宗投诉而展开调查，交东九龙重案组接手跟进。

非常巧合地，英国也有一位“六七岁小妹妹”的照片曝光，虽然完全没有涉嫌不雅成分，但也相当令人不安。小妹妹其实是八十多年前的英女皇伊利沙伯二世（图）（当时仍是尚未登基的伊利沙伯公主），她在镜头面前居然摆出纳粹敬礼手势。英国《太阳报》公开一段年代湮远的二十秒黑白影片，估计摄于一九三三年，摆出同样手势的不只伊利沙伯公主，还有当时三岁的玛嘉烈公主、已故皇太后，以及当时是约克公爵夫人的英女皇母亲，鼓励她们做出这个动作的则是后来“不爱江山爱美人”的爱德华八世，一位据说与希特拉关系耐人寻味的皇储。

英女皇摆出纳粹敬礼手势，今时今日看来自然是“政治不正确”，但细心一想，一九三三年，希特拉刚上台执政，纳粹德军仍未发动侵略战争，而且六七岁之龄的伊利沙伯肯定蒙昧无知，成年人叫她摆个姿势拍摄，小妹妹贪玩照做而已。证诸往后的历史，二战期间英国皇室一家没有离国避难，留在伦敦对抗纳粹德军，一九四五年伊利沙伯公主甚至直接参战，加入一个支援战争的妇女团体，其编号是第二三○八七三号伊利沙伯．温莎少尉。简单地说，即使年少无知的小妹妹受到成年人摆布而曾经做出某些令人不安的动作，成长过程的种种行为，才是决定其人格的真正关键。

回头看看杨铠凝的写真集，年幼的她就算这次在成年人的摆布之下拍照惹来争议，只要从中汲取教训，未尝不可以当作成长的催化剂，经一事，长一智，日后也许能够学懂如何更加有效地保护自己。

流行曲《年少无知》的歌词正好道出个中的沧桑：“年少多好，顽劣多好，不甘安于封建制度里，迷信上街真理会达到。旗帜高举，群众声讨，不惜牺牲一切去上诉，权贵的想法太俗套。只可惜生活是一堆挫折，只可惜生命是必须妥协。”

没错，权贵的想法太俗套，成年人的世界往往丑陋，但人之为人，最应该珍惜的是自由意志，能够凭一己之抉择改变命运。就以伊利沙伯二世为例，成长于二战的她，纳粹炮弹疯狂袭击英国，生活不是一大堆挫折和妥协吗？恰恰是这位英女皇选择了肩负千钧重担，终于改变了自己以及国家的命运。

成年人的丑陋，绝对不是开玩笑。近日被遣回中国的“东伊运”成员接受内地官方媒体访问，并且提供片段解释，恐怖组织如何将儿童洗脑，变成盲目的杀手。片段显示，父亲不仅教导五六岁大的儿子开枪和制造炸药，其他成员还教小孩子杀死不信奉伊斯兰的异教徒。

“如果，命运能选择，十字街口你我踏出的每步更潇洒……如果，命运能演习，现实中不致接纳一生每步残酷抉择...”《年少无知》如是说。抉择也许是残酷的，但每个人的一生少不免就是大大小小的抉择。身为恐怖组织成员的儿子，改变命运的艰难很大，但身为港男港女下一代的小朋友，十字街口的每一个抉择，都是成长的机会。一念天堂，一念地狱，成长为什么人，视乎抉择是善是恶。至于为人父母者，协助甚或推动孩子作出正确的抉择，当责无旁贷。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘