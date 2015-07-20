芝加哥期市：美国玉米期货下跌1.5%，至近三周低位

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
9月小麦期约 下跌1.3%至每蒲式耳5.46-3/4美元，接近盘中低点5.45-1/4美元，这也是6月26日以来最低点。小麦期货上周五收低1.5%。
玉米和大豆承压，因为美国主要种植区喜迎降雨。
美元走强也令农产品期货承受压力。
美国东南部地区的买家还在进口价格较低的巴西玉米，而通常采购美国小麦的墨西哥也从法国购买小麦。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 546.75 -7.25 -1.31% -2.76% 547.08 31
CBOT玉米 425.00 -6.25 -1.45% -3.63% 407.58 47
CBOT大豆 996.00 -10.75 -1.07% -1.48% 978.53 39
CBOT稻米 $10.79 -$0.14 -1.24% -1.60% $10.49 57
美国原油 $50.79 -$0.10 -0.20% -0.24% $56.77 25
汇率
欧元/美元 $1.083 $0.000 +0.01% -0.41%
美元/澳元 0.736 -0.001 -0.08% -0.49%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/王兴亚；审校 白云/张若琪)
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