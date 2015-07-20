港报社评：谴责反对派为私利，再“拉死”创科局--文汇报7月20日

立法会财委会上周六举行本年度最后一次会议，审议一再被拖延的设立创新及科技局的拨款申请，结果在反对派拉布下未能赶及表决，令创科局第三次被强行“拉死”。反对派如此阻港发展，应该受到社会的强烈谴责。反对派之所以阻碍香港经济向多元化良性发展，完全是为了一己之私。广大市民要看清楚这些反对派议员拉布残民的真实面目，科技业界更要记住这些反对派议员是如何阻扰创新及科技发展的种种劣行，对他们实行“票债票偿”。

特首梁振英强调，创新及科技与香港的竞争力息息相关，发展一日千里，分秒必争，香港需急起直追。创科局在立法会被审议了3年，迟迟未能通过，令社会错失创新及科技发展经济和改善民生的机会。当今世界，一个经济体有没有竞争力，关键看科技创新实力。近年来，无论是国际竞争力排行榜，还是国内城市竞争力报告，香港的排名都节节后退。在全球特别是周边经济体一日千里的新科技产业发展下，香港已出现严重边缘化的趋向。

以深港创新科技比较为例，两地基本上在上世纪末是同时起步，十几年间，深圳迅速蜕变为全球知名的高科技产业基地。在高科技产业的带动下，深圳GDP预计将在2015年增加至约1.72万亿元人民币，总量略超过香港。香港由于反对派的阻扰而蹉跎岁月，科技创新步履维艰，屡失先机。近年来，香港经济总量增长缓慢，本地中低层职位增长缓慢甚至流失。这对本地的年轻人来说，就是减少了很多就业和晋升机会。反对派一而再、再而三地“拉死”创科局，令创新科技发展滞后，青年人缺乏利用创意及科技向上发展的机会，陷入“向下流”的困境，只能从事前景不明朗、薪金较低的工作，变相令学历贬值。这样做不单会影响社会流动性，更触发社会发展不稳。反对派的最终目的，是要阻遏香港整体经济发展，令民生改善成为无本之木、无源之水，企图以此引发民怨再转嫁给特区政府，用心非常险恶。广大市民要看清楚反对派议员阻碍经济、损害民生的真实面目，用手上的选票来对其施以应有的惩罚。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘