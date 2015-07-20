澳洲经济指标总览--7月20日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 8月4日 商品及服务收支(亿澳元) 5月 逆差27.51 逆差38.88 出口(较前月) +1% -6% 进口(较前月) -4% +4% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 8月4日 (较前月) 5月 +0.3% -0.1% 就业市场(经季节调整) 8月6日 就业人口(较前月变动,万人) 6月 +0.73 +3.99 全职就业人口(较前月变动,万人) +2.45 +1.51 失业率 6.0% 5.9% 就业参与率 64.8% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 7月22日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.2% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.4% +2.4% 国际贸易价格指数 7月30日 进口物价(较前季) 第一季 -0.2% +0.9% 出口物价(较前季) -0.8% 持平 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月1日 经常帐收支 第一季 赤字107 赤字96 商品与服务贸易收支 逆差37.01 逆差24.3 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月2日 (较前季) 第一季 +0.9% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.5% (完)