港报社评：香港需要一次安全大检视--星岛日报7月20日

铅水事件引起公众恐慌，人人饮水思“铅”，不知道家中食水是否安全，出现新沙士后的另一次集体不安。政府今次以快打慢，除了迅速为居民验血及表示会更换喉管，还决定成立独立的法定调查委员会，追查铅害之源，起了暂安民心之效。但政府必须明白，调查不应仅在技术层面找出食水含铅的因由，而须深入探究结构性底因，并对症下药，改革整个机制，才可把“病”根治。 启晴村等公共屋村验出铅水，初步估计主因是焊接喉管的焊料含铅，令铅份渗入食水中。有专家向政府官员指出，某些水喉匠使用这类焊料，并不全是贪平，还因为行内人手不足，为了准时完工，遂使用烧焊时间较快的铅质焊料，并藉房屋署监管的漏洞，钻规则的空子，如果不是验水，此“手脚”恐怕一直没人察觉。

这里面存在几个问题︰第一，为甚么营造商可以采用违规的含铅焊料，而负责监督的房屋署及负责水质的水务署都被瞒天过海？署方有没有定出明确的要求，严禁营造商用这种焊料？在验收的时候，两个部门为何都没发现问题？ 本报记者近日访问了一些持牌水喉匠，他们部分解答了上述疑问，指出某些营造商接了工程后，须填写开工纸，但署方没有要求写明焊接喉管用甚么物料，即使营造商主动填写，到实际入货时，仍可以用其他牌子和来源地的焊料顶替，质素可以较劣，价钱也比填写的材料低。 此外，他们也指水务署于完工后验食水，根据的指引只验水质与含菌量，不会特别检验是否含有铅等重金属。 由于在这几个程序中有此“松动”，某些营造商便耍出掩眼法，换上了购自内地的平价焊料，而这些焊接材料不会像一些外国品牌般写明不含铅，其实内含铅的成分。若然实情如此，监管机制的“虚位”便成为了营造商蓄意“博懵”的诱因。 上述情况令人联想到十多年前发生的居屋短桩丑闻。当时沙田圆洲角和天水围的居屋工程，负责打桩工程的公司，都因为地基工程延误以及成本增加等问题，铤而走险虚报打桩工程完成，其实部分桩柱短于标准，或没有深至岩石层，到最后因楼宇不正常沉降，才揭发分判商暗里串通，掩饰罪行。 短桩事件同样因为承造商为赶工和省钱，钻过监管漏洞，工程性质及严重性虽然与水喉匠用含铅焊料焊接喉管不同，但却一样危害居民安全。由此可见，只要违规的诱因一日存在，类似事件仍会不断发生。 所以，政府今次对铅水的调查，最终目的应是找出整个安全监管制度和程序的根本问题，才可以把“洞”修补，而这样的“安全大检视”，还应扩大到食物、医疗、环境等领域，以确保市民不受危害。