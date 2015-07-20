《交易视点》台债料淡定反应利多或利空，市场短线操作--元大宝来证

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透台北7月20日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾市场方面，因目前公债殖利率都来到今年位阶较低位置，银行端追价意愿也相对较弱，若殖利率要下行需要更强的利多消息来刺激，不然将持续一利多利空皆淡定反应，市场偏向短线操作，本周将有104/9R期公债 的五年期公债300亿进行标售，低于1%的交易价位投资价值较低，将吸引空单进场布局。但是市场资金依旧泛滥，殖利率要标高机率较低，预计得标利率区间在0.99%-1.01%之间，预估本周十年券104/5期 成交区间为1.47%-1.52%，五年104/9R则成交在0.97%-1.02%。
国际因素方面，在希腊同意遵守欧盟所提出的改革制度后，欧洲局势较为稳定，但须观察希腊人民是否对与国家通过如此严苛撙节条件不满而造成社会动荡；美国公债目前长端走势稳定，短端殖利率上扬，有等待升息循环开始的意味，但美元走回强势及石油因伊朗达成核协议可能将影响未来美联储通膨目标的达成。 (完) (整理 高洁如; 审校)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-