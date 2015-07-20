《交易视点》台债料淡定反应利多或利空，市场短线操作--元大宝来证

路透台北7月20日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾市场方面，因目前公债殖利率都来到今年位阶较低位置，银行端追价意愿也相对较弱，若殖利率要下行需要更强的利多消息来刺激，不然将持续一利多利空皆淡定反应，市场偏向短线操作，本周将有104/9R期公债 的五年期公债300亿进行标售，低于1%的交易价位投资价值较低，将吸引空单进场布局。但是市场资金依旧泛滥，殖利率要标高机率较低，预计得标利率区间在0.99%-1.01%之间，预估本周十年券104/5期 成交区间为1.47%-1.52%，五年104/9R则成交在0.97%-1.02%。