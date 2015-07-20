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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 09:09 BJT

日本已公布经济指标--2015/7/20

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值

据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.0% r +0.3% r 8月16日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +0.1% +0.2% 7月30日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +0.1% +0.3% 7月30日 -- 工业生产(m/m) 5月 -2.1% r +1.2% r 7月29日 -- 失业率 5月 3.3% @ 3.3% @ 7月30日 -- 贸易收支(亿日圆) 5月 逆差2,160 逆差534 7月22日 顺差54 所有家庭实质支出(y/y) 5月 +4.8% -1.3% 7月30日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

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