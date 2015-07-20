英国个股：渣打管理架构调整，行政总裁Winters掌大权

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透香港7月20日 - 渣打集团 行政总裁Bill Winters将在最大业务部门承担更多直接责任，他希望这家专注于新兴市场的银行重新焕发生机。
渣打周日表示，新管理架构将于10月1日生效，届时主要业务部门主管将直接向Winters汇报，而不是他的副手Mike Rees。
在新架构之下，Winters将接管渣打投资银行、商业和私人银行、以及零售银行部门。这三大部门之前向Rees汇报。
Rees是前任行政总裁冼伯德的副手，负责拓展投行业务部门，是渣打之前管理层留任者中职位最高的。
渣打表示，Rees将与Winters一道制定银行策略。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-