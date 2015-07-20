《交易视点》台债无特定消息面影响，料为区间波动--群益金鼎证券

路透台北7月20日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，目前台债市场无利多利空消息，场内多为筹码流动与转换而已，预期债券市场维持区间波动。五年券104/9R区间料在0.98-1.01%，十年券104/5期 公债的区间1.47-1.51%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)