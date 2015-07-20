金属期市：伦铜持稳，但美元上涨及供需面状况可能带来压力

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
官员表示，希腊银行业者在关门三周后，准备周一重新营业。德国总理梅克尔要求迅速展开救助谈判，以使希腊也能取消提款限制。
美国消费者物价6月连续第五个月增长，因汽油等一系列商品价格上涨，进一步暗示通胀正在逐步攀升，年内升息的可能性增强。
港交所 旗下伦敦金属交易所(LME)周日表示，在美国卷入多宗涉嫌操纵铝价的集体诉讼，最后两宗已和原告人达成和解，毋须向原告付上任何金钱代价。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，对冲基金和货币基金经理在7月14日止当周减少铜空仓，为6月初转为净空仓以来首次减少。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李爽 审校 张涛/李婷仪)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-