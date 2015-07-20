金属期市：伦铜持稳，但美元上涨及供需面状况可能带来压力

官员表示，希腊银行业者在关门三周后，准备周一重新营业。德国总理梅克尔要求迅速展开救助谈判，以使希腊也能取消提款限制。

美国消费者物价6月连续第五个月增长，因汽油等一系列商品价格上涨，进一步暗示通胀正在逐步攀升，年内升息的可能性增强。

港交所 旗下伦敦金属交易所(LME)周日表示，在美国卷入多宗涉嫌操纵铝价的集体诉讼，最后两宗已和原告人达成和解，毋须向原告付上任何金钱代价。