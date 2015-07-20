中企海外债券：中海油田服子公司设立最多35亿美元欧洲中期票据计划

路透香港7月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 周一公布，其子公司设立一项欧洲中期票据计划，本金总额最高35亿美元。

中海油服在香港联交所一份声明中称，其间接全资附属公司COSL Singapore Capital Ltd拟分批提呈发售及发行本金总额最高为35亿美元（或其他货币的等值金额）的票据，并由中海油服无条件及不可撤销地提供有关票据的付款责任之担保，而发行所得款项净额拟用于一般企业用途。

发行人已委任高盛（新加坡）及香港上海汇丰银行为票据计划的安排商，亦委任澳新银行、中银国际、花旗全球市场、瑞士信贷（欧洲）、星展银行、高盛（亚洲）、高盛（新加坡）、香港上海汇丰银行、摩根大通证券、渣打银行及瑞士银行香港分行为经销商。

该等票据拟申请在联交所上市。

中海油服此前称，预计今年上半年净利同比大跌80%，因油价低迷导致大型装备的利用率及服务价格降低，及资产出现减值。

该公司于2014年度录得收入329.93亿元人民币，净利74.92亿元，分别按年增长21%及12%。（完）

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