中企海外债券：中海油田服子公司设立最多35亿美元欧洲中期票据计划

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透香港7月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 周一公布，其子公司设立一项欧洲中期票据计划，本金总额最高35亿美元。
中海油服在香港联交所一份声明中称，其间接全资附属公司COSL Singapore Capital Ltd拟分批提呈发售及发行本金总额最高为35亿美元（或其他货币的等值金额）的票据，并由中海油服无条件及不可撤销地提供有关票据的付款责任之担保，而发行所得款项净额拟用于一般企业用途。
发行人已委任高盛（新加坡）及香港上海汇丰银行为票据计划的安排商，亦委任澳新银行、中银国际、花旗全球市场、瑞士信贷（欧洲）、星展银行、高盛（亚洲）、高盛（新加坡）、香港上海汇丰银行、摩根大通证券、渣打银行及瑞士银行香港分行为经销商。
该等票据拟申请在联交所上市。
中海油服此前称，预计今年上半年净利同比大跌80%，因油价低迷导致大型装备的利用率及服务价格降低，及资产出现减值。
该公司于2014年度录得收入329.93亿元人民币，净利74.92亿元，分别按年增长21%及12%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-