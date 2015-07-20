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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 09:41 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元守在关键支撑上方，开局交投淡静

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    * 欧元兑美元亚洲盘初守在5月27日趋势低点1.0816上方
    * 该货币对在上日纽约尾盘时段承压，因对冲基金抛售
    * 随着市场波动降温，欧元成为利差交易的融资货币
    * 稍早跌穿1.0815，下看4月23日低点1.0666
    * 在1.0860前方形成小时线阻力位，卖方关注该水准
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张涛)

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