《汇市简讯》欧元兑美元守在关键支撑上方，开局交投淡静

0128GMT * 欧元兑美元亚洲盘初守在5月27日趋势低点1.0816上方 * 该货币对在上日纽约尾盘时段承压，因对冲基金抛售 * 随着市场波动降温，欧元成为利差交易的融资货币 * 稍早跌穿1.0815，下看4月23日低点1.0666 * 在1.0860前方形成小时线阻力位，卖方关注该水准 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张涛)