版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 09:50 BJT

台湾股市：早盘走高，台积电等科技权重股领涨

路透台北7月20日 - 台湾股市周一早盘中上涨0.3%，台积电 等权重股领涨。市场人气受到本地区其它股市的上涨提振。

0130GMT，台股加权股价指数 涨0.4%，至9,080.67点。前一交易日收报9,045.98点。

电子类指数 涨0.4%，金融保险类股 亦涨0.4%。

全球最大的晶圆代工业者台积电上涨0.7%。苹果 iPhone的主要组装商鸿海 上涨0.6%。

交投最活跃的个股中，友达光电 跌3.7%，至11.60台币。群创光电 跌5.2%，至12.90台币。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐