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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--7月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值       前值
    7月21日(二)  
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          6月　　　　 --   顺差34.33
 　 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              6月        86.0      93.50
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       -- 　 　123.83 
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值       预估值      
    7月20日(一)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月      -0.1%        持平
                            (较上年同期)                        -1.4%       -1.3%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              5月       　34         --
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           180         -- 
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          5月        410         --
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  5月      -1.0%        持平
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                7月        +14         --   (完)

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