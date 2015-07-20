主要国家经济指标预测--7月21日****

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月21日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 顺差34.33 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 86.0 93.50 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 123.83 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.1% 持平 (较上年同期) -1.4% -1.3% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 34 -- 经季节调整经常帐(亿欧元) 180 -- 0800 欧元区净投资(亿欧元) 5月 410 -- 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 -1.0% 持平 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 7月 +14 -- (完)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-