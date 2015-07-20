《路透晚报》--7月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：加大支持东北老工业基地振兴，并增强其内生动力--习近平

中国国家主席习近平指出，国家要加大支持力度振兴东北老工业基地，东北地区要增强内生发展活力和动力，把装备制造业做大做强，加快培育战略性新兴产业，大力发展服务业，改造提升传统产业，扩大基础设施建设，积极发展民营经济。

--路透专访：中国必须从股市暴跌中吸取教训--副财长朱光耀

中国财政部副部长朱光耀周六表示，中国必须从这次股市震荡中吸取教训，暗示他希望能专注在监管和发展新架构，好让股市能禁得起未来任何的市场动荡。

--中国经济：“十三五”期间将潜在经济增长率保持在7-8%--财政部副部长

中国财政部副部长朱光耀表示，中国第二季度国内生产总值（GDP）同比增长7%这一数据是严肃认真、实事求是的，有信心实现今年7%左右的经济增长目标，并在“十三五”（2016-2020）期间将潜在经济增长率保持在7-8%。

--中国经济：下半年和全年经济增速均将在7%左右--国家信息中心

中国官方研究机构国家信息中心最新报告预计，下半年，中国外贸、内需和投资均呈向好趋势，改革红利不断释放，加之基数较低等因素，宏观经济将呈现出小幅回稳态势，预计2015年下半年和全年中国的国内生产总值（GDP）均将增长7.0%左右，CPI将上涨1.6%左右。

--中国政治：十八届五中全会10月召开，研究关于制定十三五规划的建议

中国官方通讯社--新华社官方微博“新华视点”周一称，中共十八届五中全会定于今年10月在北京召开，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。

--《焦点》中国企业债风险远超股市，也更难控制

中国出重拳避免了股市危机，但全球最大规模的企业债对中国正在放缓的经济造成的威胁更大，而且也不那么容易解决。当前中国企业债规模达到16.1万亿(兆)美元，而且仍在不断攀升。

--《分析师观点》台湾6月外销订单衰退5.8%符合预期，下半年景气有望回温

台湾经济部周一公布，6月外销订单较上年同期减5.8%，大致合于市场预估的衰退5.62%。分析师则认为，下半年景气有望回温。

--台湾经济：行政院振兴经济方案料整合四大基金，成立单一平台

台湾行政院长毛治国本周将召开会议，提出振兴经济方案，本地媒体指出，新方案将整合四大基金，成立单一平台，朝向类主权基金迈进。国发基金也规划与民间筹设百亿台币的并购基金，快速壮大中小企业规模。

--香港数据：4-6月失业率持平于3.2%，劳工市场大致持稳

香港政府周一公布，今年4-6月的失业率仍为3.2%，与3-5月的数字相同，劳工市场大致保持稳定。

【金融】

--中国金融：鼓励金融机构及互联网企业等发展互联网金融业务--央行

为促进互联网金融健康发展，中国将鼓励银行、证券、保险、基金、信托和消费金融等金融机构开发基于互联网技术的新产品和新服务；支持有条件的金融机构建设互联网平台开展网络银行、网络证券、网络保险、网络基金销售和网络消费金融等业务。

--中国金融：泉州金改区获批开展泉台跨境人民币贷款试点业务--报载

中国金融时报周一报导，中国央行上周二授权福州中心支行实施试点管理办法，正式批准泉州金改区开展泉台跨境人民币贷款业务。金改区企业可从台湾的银行业机构获得人民币贷款。贷款的利率、期限等事项由借贷双方按照贷款实际用途在合理范围内自主确定。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商本周仍可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

--《中国新债预测》国开行四期债定位料贴近二级，短债需求稍好于长债

中国国家开发银行周二将招标增发一至10年四期债。路透调查显示，今日现券整体波动有限，交投方向不够明朗，短期市场多空力量陷入僵持，预计明日新债结果基本贴近二级市场，收益率预测均值分别为2.71%、3.72%、4.04%和3.99%。

--中国货币市场：需求过旺隔夜借入难度有增无减，但总量仍暂无忧

中国银行间资金市场周一早盘隔夜融入难度有增无减，因部分大行收敛该期限资金供给，而需求依旧旺盛。相对来说，七天及以上期限资金都较为充裕，暂时无需过分担忧流动性总量。

--中国债市动态：现券收益率和IRS几无变动，方向不明延续窄幅整理态势

中国银行间债市周一早盘现券收益率和利率互换(IRS)变动不大。股市走势和经济数据对债市的边际影响逐步减小，消息面淡静令后市方向不甚明朗，现券延续窄幅整理态势。

【外汇】

--《综述》人民币国际化最大机遇是经济转型，“一带一路”战略助其水到渠成

随着人民币国际化步入贸易与金融双轮驱动阶段，金融交易渐成推动人民币国际份额上升的主力军；然而由金融交易推动增长的可持续性较差且存在一定风险，中长期看，人民币国际化的最大机遇源自中国实体经济转型，而“一带一路”战略亦将助人民币走出去水到渠成。

--中国外汇：人民币汇改需更市场化，勿用传统眼光看待汇率变动--专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛表示，经历10年汇改人民币汇率已趋于均衡合理，但汇改仍未有穷期，更为市场化的改革仍是不二选择；未来汇改应继续增强汇率弹性、同时加快培育外汇市场，包括丰富交易产品、扩大交易主体、放松交易限制等，并合理定位大国汇率政策，发挥市场配置资源的决定性作用。

--中国汇市：人民币早盘微跌，大行结汇抵消强势美元僵持走势料延续

人民币兑美元即期周一早盘随中间价微跌，中间价则因国际美元 .DXY 创三个月新高而刷新六周低点。交易员表示，由于大行在6.21元附近一直有结汇，维稳意图明显，且未见打破汇市僵持走势因素，预计在8月前即期市场或延续当前窄幅走势。

--离岸人民币:台湾人民币汇率期货开跑，期许成为最大离岸市场

台湾人民币汇率期货周一上市交易，在中国银行、中国建设银行台北分行等八家造市者提供流动性下，交投相对活络。台湾期货交易所强调，将超越美国芝加哥、香港、新加坡等，成为交易量最大的离岸人民币中心。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升三连涨，管理层澄清不实消息提振市场信心

中国股市沪综指周一收升，连续第三日上涨。分析师指出，今天早盘受不实消息影响股指冲高回落，午间获管理层澄清后，大盘企稳震荡回升。预计后市大盘将大概率进入“下有支撑、上有制约”的区间震荡，沪综指中线将围绕4,000点上下300点区间波动。

--中国证券：证监会称有关其正研究维稳资金退出方案的媒体报导不实

中国证监会新闻发言人张晓军周一表示，《财经》杂志关于证监会正在研究维稳资金退出方案的报导不实。下一阶段，证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标，全力做好相关工作。

--中国房地产：6月全国房价环比涨幅进一步扩大，深圳楼市表现抢眼

中国6月房价同比跌幅连续第二个月收窄，环比涨幅则较上月扩大，年初楼市新政的刺激效应逐渐释放。其中较为亮眼的深圳房价同比涨幅达到两位数，其它一线城市除上海小涨外，其余仍小幅下跌但跌幅均有所缩小。

--中国企业：华为上半年销售收入按年增长30%，达到1,759亿元人民币

全球最大电讯设备制造商之一--华为周一公布，今年上半年销售收入同比增加30%至1,759亿元人民币（283亿美元），得益于消费及电讯业务表现。 公司并称，预计全年1亿台智能手机发货目标将提前完成。

--中国个股：雅戈尔斥120亿港元认购中信股份8.6亿新股，未来或会增持

中国综合型企业--雅戈尔上周六公告称，全资子公司新马服装国际公司与中信股份 0267.HK 上周五签定认购协议，投资119.86亿港元认购中信股份新股8亿5,921.8万股，公司不排除未来继续增持的可能性。

--中国个股：深科技与晶元光电合资公司拟组团以1.3亿美元收购美LED企业