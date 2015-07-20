《汇市简讯》澳元/美元测试0.7350支撑位，目前仍守住这一关口

* 澳元/美元跌至0.7350，测试位于上周四低点的支撑位

* 支撑位目前未破，但若跌破则将测试0.7300

* 这是澳元汇率实现自由浮动后所创低点0.4775至高点1.1081走势的61.8%回档位水平(完)