台湾债市：10年公债殖利率早盘小跌，量缩观望明日五年新券标售

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透台北7月20日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周一早盘小跌。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率续处既有区间，交投方向暂不明确，104/5盘初殖利率维持横盘狭幅整理格局，稍跌靠向1.48%附近窄幅波动，量缩静待明日五年新券标售结果。
他们指出，五年增额公债104/9R将于周二午间标售，目前空单量微增至43.5亿台币，空单仍旧处于低水位，该券标售料多为金融机构间实质资金去化需求，在明日标售变数尚未厘清前，市场交投转趋清淡，观望标债结果出炉。
〞今天不太会动，等到明天五年券标完再说。〞一位大型民营银行台债交易员说。
美国公债收益率曲线上周五趋平，此前美国公布的通胀和楼市数据强劲，巩固对美国联邦储备理事会(FED/美联储)接近升息的预期。指标10年期美国公债 收益率报2.35%，当日变动不大。
交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.475-1.49%；五年增额券104/9R 发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.00%。
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-