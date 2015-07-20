台湾债市：10年公债殖利率早盘小跌，量缩观望明日五年新券标售

路透台北7月20日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周一早盘小跌。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率续处既有区间，交投方向暂不明确，104/5盘初殖利率维持横盘狭幅整理格局，稍跌靠向1.48%附近窄幅波动，量缩静待明日五年新券标售结果。

他们指出，五年增额公债104/9R将于周二午间标售，目前空单量微增至43.5亿台币，空单仍旧处于低水位，该券标售料多为金融机构间实质资金去化需求，在明日标售变数尚未厘清前，市场交投转趋清淡，观望标债结果出炉。

〞今天不太会动，等到明天五年券标完再说。〞一位大型民营银行台债交易员说。

美国公债收益率曲线上周五趋平，此前美国公布的通胀和楼市数据强劲，巩固对美国联邦储备理事会(FED/美联储)接近升息的预期。指标10年期美国公债 收益率报2.35%，当日变动不大。

交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.475-1.49%；五年增额券104/9R 发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.00%。

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