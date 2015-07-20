台湾汇市：台币盘初实质交易偏弱，本周现金股利发放料令台币缓贬

路透台北7月20日 - 台币兑美元 周一盘初实质交易小幅走弱。交易员表示，国际美元走强，不过特定美系大外资汇入缩减了一些台币贬幅。本周因有台积电 发放大额现金股利，料台币趋缓贬。

汇银人士表示，部分亚洲金融市场休市，台币汇市盘初则在一波明显的外资汇入之后，暂停于31.120附近。出口商见台币贬至31.150附近则有大幅抛出美元的意愿。

〞这周有台积电发股利，应该会缓贬吧，〞一位小型商银交易员表示。

他们认为，本周四(23日)台积电将发放大额的现金股利，料台币趋于贬值，虽央行也会发挥稳定汇市的力量，不过缓贬的走势料是市场预期。

台币早盘实质交易区间落在31.090-31.140；上日交易区间在31.085-31.126。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元转为小幅折价至价平；一个月美元/台币远汇 暂报31.110/31.130，上日收在31.120。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.080-31.150

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