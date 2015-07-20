澳新汇市：澳元和新西兰元难脱六年低点，受商品价格及利率因素困扰

现货金 下挫3%以及铜价承压，给澳元伤口上又撒了一把盐。

“美元料保持坚挺，大宗商品价格仍承受下行压力，并且澳洲两年期公债收益率为1.95%，低于澳洲央行2.0%的指标利率，”澳洲联邦银行资深汇市策略师Elias Haddad表示。

澳元兑英镑 也陷于六年低点附近，英镑/澳元上周触及高点2.1248澳元。Haddad预计英镑将进一步走强，因本周将公布的英国央行会议记录及零售销售数据应巩固英国升息前景。

新西兰元 持稳于0.6520美元左右，徘徊在近期所及六年0.6498附近。

新西兰元贸易加权指数 报69.37，接近上周所及三年低点69.08。(完)

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