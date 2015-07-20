澳新汇市：澳元和新西兰元难脱六年低点，受商品价格及利率因素困扰

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
现货金 下挫3%以及铜价承压，给澳元伤口上又撒了一把盐。
“美元料保持坚挺，大宗商品价格仍承受下行压力，并且澳洲两年期公债收益率为1.95%，低于澳洲央行2.0%的指标利率，”澳洲联邦银行资深汇市策略师Elias Haddad表示。
澳元兑英镑 也陷于六年低点附近，英镑/澳元上周触及高点2.1248澳元。Haddad预计英镑将进一步走强，因本周将公布的英国央行会议记录及零售销售数据应巩固英国升息前景。
新西兰元 持稳于0.6520美元左右，徘徊在近期所及六年0.6498附近。
新西兰元贸易加权指数 报69.37，接近上周所及三年低点69.08。(完)
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(编译 郑茵/王兴亚；审校 白云)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-