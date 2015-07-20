中国货币市场：需求过旺隔夜借入难度有增无减，但总量仍暂无忧

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透上海7月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘隔夜融入难度有增无减，因部分大行收敛该期限资金供给，而需求依旧旺盛。相对来说，七天及以上期限资金都较为充裕，暂时无需过分担忧流动性总量。
华北一银行交易员称，“主要就是隔夜难借，大行好象也不太愿意多出这个期限的，可能和缴税有关。”
他解释说，近来流动性预期稳定，不少机构融资多以价格偏低的隔夜为主，因此在供给稍有收缩的情况下，融资难度增加感受就十分明显。
但他强调，目前市场流动性总量不存在大的问题，而且不排除下午后隔夜供给会有缓和的可能。
按惯例，企业一般于本月中旬结束半年末纳税申报，然后银行在规定期限内将资金上缴国库。据路透统计，此前两年7月财政存款增长规模在6,000-7,000亿元人民币之间，即有相应流动性被抽离。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.2697 1.2664 +0.33
七天 2.4038 2.3952 +0.86
14天 2.8923 2.8812 +1.11
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 0.9150 0.3650 +55.00
七天 1.6600 1.0050 +65.50
14天 1.8100 1.2150 +59.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.2700 1.4500 -18.00
七天 2.4000 2.5300 -13.00
14天 2.8800 2.9800 -10.00
Shibor
其中:隔夜 1.2900 1.2820 +0.80
七天 2.4490 2.4640 -1.50
三个月 3.1505 3.1520 -0.15
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-