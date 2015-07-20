中国货币市场：需求过旺隔夜借入难度有增无减，但总量仍暂无忧

路透上海7月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘隔夜融入难度有增无减，因部分大行收敛该期限资金供给，而需求依旧旺盛。相对来说，七天及以上期限资金都较为充裕，暂时无需过分担忧流动性总量。

华北一银行交易员称，“主要就是隔夜难借，大行好象也不太愿意多出这个期限的，可能和缴税有关。”

他解释说，近来流动性预期稳定，不少机构融资多以价格偏低的隔夜为主，因此在供给稍有收缩的情况下，融资难度增加感受就十分明显。

但他强调，目前市场流动性总量不存在大的问题，而且不排除下午后隔夜供给会有缓和的可能。

按惯例，企业一般于本月中旬结束半年末纳税申报，然后银行在规定期限内将资金上缴国库。据路透统计，此前两年7月财政存款增长规模在6,000-7,000亿元人民币之间，即有相应流动性被抽离。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.2697 1.2664 +0.33

七天 2.4038 2.3952 +0.86

14天 2.8923 2.8812 +1.11

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.9150 0.3650 +55.00

七天 1.6600 1.0050 +65.50

14天 1.8100 1.2150 +59.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.2700 1.4500 -18.00

七天 2.4000 2.5300 -13.00

14天 2.8800 2.9800 -10.00

Shibor

其中:隔夜 1.2900 1.2820 +0.80

七天 2.4490 2.4640 -1.50

三个月 3.1505 3.1520 -0.15