修正-欧洲金融：一家新ETF尊崇“现金为王”，瞄准欧洲现金流充足的企业

(修正内文第二段里的一处错别字，应为“经理”，而非“经历”)

路透伦敦7月17日 - 在围绕希腊的持续担忧及英美升息前景令市场紧张不安之际，一家新的上市交易基金(ETF)将目标对准了欧洲现金流生成最为强劲的一些企业。

由于估值水平高于均值，该基金重仓股的持有成本相对较高，但投资组合经理称，一旦股市再度回落，这些股票的表现将有望强于大盘。

备受巴菲特(Warren Buffett)等众多投资者推崇的“现金为王”之道是这家名为Trim Tabs International Free Cash Flow ETF的主要驱动力。

据汤森路透Datastream介绍，该基金成立于今年6月份，规模相对较小，净资产仅有1,200万美元，而其所持许多欧洲蓝筹股的估值都高于过去10年平均值。图表(bit.ly/1e4oyTi)

但是在市场对希腊局势及潜在英美升息担忧的影响下，该基金本周上涨近5%。

该基金持仓最多的是苏黎世保险 、德国电讯(Deutsche Telekom) 和瑞士手表生产商斯沃琪(Swatch) 。

据汤森路透StarMine的数据，德国电讯的自由现金流收益率达10%，斯沃琪和苏黎世保险分别为9.3%和6.7%。

据StarMine，这些股票的表现明显优于泛欧斯托克600指数 和美国标准普尔500指数 ，两个指数的涨幅均值分别为3.8%和4.5%。

但这些股票的估值确实要高于市场平均水平。StarMine的数据显示，德国电讯基于未来12个月预估收益的市盈率估值为22.1倍，高于泛欧斯托克600指数16倍的平均市盈率。

然而瑞士银行Reyl和SteppenWolf Capital的基金管理人士称，该ETF为投资者投资欧洲现金流大户提供了简便的渠道。

“对于那些希望聚焦具有稳健现金流企业的投资者而言，这将是其中一个简便的方式，无需自己从成千上万家公司中挑来选去，完全可以轻松交由该ETF顾问代为选择，”SteppenWolf Capital的Phoebus Theologites称。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)