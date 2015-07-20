修正-欧洲金融：一家新ETF尊崇“现金为王”，瞄准欧洲现金流充足的企业

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
(修正内文第二段里的一处错别字，应为“经理”，而非“经历”)
路透伦敦7月17日 - 在围绕希腊的持续担忧及英美升息前景令市场紧张不安之际，一家新的上市交易基金(ETF)将目标对准了欧洲现金流生成最为强劲的一些企业。
由于估值水平高于均值，该基金重仓股的持有成本相对较高，但投资组合经理称，一旦股市再度回落，这些股票的表现将有望强于大盘。
备受巴菲特(Warren Buffett)等众多投资者推崇的“现金为王”之道是这家名为Trim Tabs International Free Cash Flow ETF的主要驱动力。
据汤森路透Datastream介绍，该基金成立于今年6月份，规模相对较小，净资产仅有1,200万美元，而其所持许多欧洲蓝筹股的估值都高于过去10年平均值。图表(bit.ly/1e4oyTi)
但是在市场对希腊局势及潜在英美升息担忧的影响下，该基金本周上涨近5%。
该基金持仓最多的是苏黎世保险 、德国电讯(Deutsche Telekom) 和瑞士手表生产商斯沃琪(Swatch) 。
据汤森路透StarMine的数据，德国电讯的自由现金流收益率达10%，斯沃琪和苏黎世保险分别为9.3%和6.7%。
据StarMine，这些股票的表现明显优于泛欧斯托克600指数 和美国标准普尔500指数 ，两个指数的涨幅均值分别为3.8%和4.5%。
但这些股票的估值确实要高于市场平均水平。StarMine的数据显示，德国电讯基于未来12个月预估收益的市盈率估值为22.1倍，高于泛欧斯托克600指数16倍的平均市盈率。
然而瑞士银行Reyl和SteppenWolf Capital的基金管理人士称，该ETF为投资者投资欧洲现金流大户提供了简便的渠道。
“对于那些希望聚焦具有稳健现金流企业的投资者而言，这将是其中一个简便的方式，无需自己从成千上万家公司中挑来选去，完全可以轻松交由该ETF顾问代为选择，”SteppenWolf Capital的Phoebus Theologites称。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同