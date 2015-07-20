韩国金融市场：韩元跌至两年低点且韩股下滑，因美国数据支撑加息预期

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
“如果中国股市进一步下滑，则韩元有可能跌至1,163左右，”Jung称，还表示美元持续走强仍将是另一大阻力。
韩国股市微跌，符合亚洲股市整体疲软走势。
韩国综合股价指数 跌0.1%，至2,073.84点。
“两大因素成为投资者关注焦点，一个是美国升息前景，另一个是即将到来的业绩公布季，”东部证券股票分析师Kang Hyun-gie称。
市场权重股三星电子 跌1.5%。
LG化学 涨2.7%，因该公司营业利润强于市场预期。
受谷歌(Google) 公布强劲广告收入增长提振，韩国最大门户网站运营商Naver Corp 一度跳升4.0%至657,000韩元，触及6月26日以来最高水平。
Naver股价最新涨2%，受围绕该公司第二季业绩将好于市场一致预估的预期提振。
外资料将卖超韩股，截至午盘，大盘已卖超450亿韩元(3,909万美元)的韩股。
韩国三年期公债期货9月合约 与前一交易日持平，报109.12。
0236GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,151.5 1,147.5
日圆/韩元 9.2705/766 9.2588
韩国公债期货 * 109.12 109.12
韩国综合股价指数 2,073.84 2,076.79
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
如欲浏览韩国现货公债报价，请点选
如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 李爽/刘秀红；审校 于春红/白云)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-