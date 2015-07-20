韩国金融市场：韩元跌至两年低点且韩股下滑，因美国数据支撑加息预期

“如果中国股市进一步下滑，则韩元有可能跌至1,163左右，”Jung称，还表示美元持续走强仍将是另一大阻力。

韩国股市微跌，符合亚洲股市整体疲软走势。

韩国综合股价指数 跌0.1%，至2,073.84点。

“两大因素成为投资者关注焦点，一个是美国升息前景，另一个是即将到来的业绩公布季，”东部证券股票分析师Kang Hyun-gie称。

市场权重股三星电子 跌1.5%。

LG化学 涨2.7%，因该公司营业利润强于市场预期。

受谷歌(Google) 公布强劲广告收入增长提振，韩国最大门户网站运营商Naver Corp 一度跳升4.0%至657,000韩元，触及6月26日以来最高水平。

Naver股价最新涨2%，受围绕该公司第二季业绩将好于市场一致预估的预期提振。

外资料将卖超韩股，截至午盘，大盘已卖超450亿韩元(3,909万美元)的韩股。

韩国三年期公债期货9月合约 与前一交易日持平，报109.12。

0236GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,151.5 1,147.5

日圆/韩元 9.2705/766 9.2588

韩国公债期货 * 109.12 109.12

韩国综合股价指数 2,073.84 2,076.79

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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