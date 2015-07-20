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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 11:23 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跌破0.7350，停止单被触发

0306GMT

* 设在0.7350下方的停止单被触发，指向新的六年低点0.7333

* 大宗商品价格疲软给澳元/美元带来压力

* 今日亚洲交易时段金价一度跌破1,100美元，令澳元承压

* 在0.7200上方没有技术支撑，但在跌至0.7300之前料有买盘(完)

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