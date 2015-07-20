中国债市动态：现券收益率和IRS几无变动，方向不明延续窄幅整理态势

路透北京7月20日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率和利率互换(IRS)变动不大。股市走势和经济数据对债市的边际影响逐步减小，消息面淡静令后市方向不甚明朗，现券延续窄幅整理态势。

“(收益率)没怎么动，成交也一般，现在大家都是没什么方向吧，没方向就很难做。”华东一银行交易员说。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在4.0250%/4.0050%，上日尾盘为4.0150%/4.0000%。

在中国统计局上周公布上半年和二季度经济增速均为7.0%后，官方研究机构--国家信息中心最新报告预计，2015年下半年和全年中国的国内生产总值(GDP)亦均将增长7.0%左右。