中国债市动态：现券收益率和IRS几无变动，方向不明延续窄幅整理态势

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京7月20日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率和利率互换(IRS)变动不大。股市走势和经济数据对债市的边际影响逐步减小，消息面淡静令后市方向不甚明朗，现券延续窄幅整理态势。
“(收益率)没怎么动，成交也一般，现在大家都是没什么方向吧，没方向就很难做。”华东一银行交易员说。
剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在4.0250%/4.0050%，上日尾盘为4.0150%/4.0000%。
在中国统计局上周公布上半年和二季度经济增速均为7.0%后，官方研究机构--国家信息中心最新报告预计，2015年下半年和全年中国的国内生产总值(GDP)亦均将增长7.0%左右。
国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报97.090元人民币，较上日结算价上涨0.06%；10年期T1509 最新报95.770元，较上日结算价跌0.01%。(完) (发稿 侯向明; 审校 李宏薇/曾祥进)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-