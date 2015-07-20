离岸人民币:台湾人民币汇率期货开跑，期许成为最大离岸市场

路透台北7月20日 - 台湾人民币汇率期货周一上市交易，在中国银行 、中国建设银行 台北分行等八家造市者提供流动性下，交投相对活络。台湾期货交易所强调，将超越美国芝加哥、香港、新加坡等，成为交易量最大的离岸人民币中心。

本地时间12:05，以散户为主的“小型美元兑人民币汇率期货”<0#RTF:>总计六个月份的契约合计成交2,832口，法人的“美元兑人民币汇率期货””<0#RHF:>则成交504口。

台湾期货交易所董事长刘连煜在一场活动后对媒体称，为成功推出美元兑人民币汇率期货，除了规划史上最多的造市商外，也成功向财政部争取将交易税降至百万分之一。无论是流动性与交易成本，都有与其他交易所竞争的实力。

“美国CME每天只有30几口、新加坡400多口，香港多一点在500-1,000之间，我们会赢过他们。”刘连煜说。

他强调，有信心让人民币汇率期货交投活络的原因，在于台湾拥有广大的台商、截至6月底的人民币存款已突破3,382亿，且宝岛债亦有一定发行量，避险基本需求存在。

台湾期货交易所指出，八家造市商总计有元大证券、凯基证券、永丰金证券及中国信托商银等期货自营商，以及以法人机构身分担任造市者，包括永丰银行、彰化银行 、中国银行台北分行及中国建设银行台北分行。