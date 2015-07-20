离岸人民币:台湾人民币汇率期货开跑，期许成为最大离岸市场

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透台北7月20日 - 台湾人民币汇率期货周一上市交易，在中国银行 、中国建设银行 台北分行等八家造市者提供流动性下，交投相对活络。台湾期货交易所强调，将超越美国芝加哥、香港、新加坡等，成为交易量最大的离岸人民币中心。
本地时间12:05，以散户为主的“小型美元兑人民币汇率期货”<0#RTF:>总计六个月份的契约合计成交2,832口，法人的“美元兑人民币汇率期货””<0#RHF:>则成交504口。
台湾期货交易所董事长刘连煜在一场活动后对媒体称，为成功推出美元兑人民币汇率期货，除了规划史上最多的造市商外，也成功向财政部争取将交易税降至百万分之一。无论是流动性与交易成本，都有与其他交易所竞争的实力。
“美国CME每天只有30几口、新加坡400多口，香港多一点在500-1,000之间，我们会赢过他们。”刘连煜说。
他强调，有信心让人民币汇率期货交投活络的原因，在于台湾拥有广大的台商、截至6月底的人民币存款已突破3,382亿，且宝岛债亦有一定发行量，避险基本需求存在。
台湾期货交易所指出，八家造市商总计有元大证券、凯基证券、永丰金证券及中国信托商银等期货自营商，以及以法人机构身分担任造市者，包括永丰银行、彰化银行 、中国银行台北分行及中国建设银行台北分行。
按期货交易所规则，散户以CNT(台湾离岸人民币)作为结算价指标，契约规模为每口2万美元；法人则以CNH(香港离岸人民币)作结算，契约规模为每口10万美元。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-