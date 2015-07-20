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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 12:07 BJT

标题新闻：世行将越南2015年经济增长率预估修正至6.0-6.2%，之前预期为6.0%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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