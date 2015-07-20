《全球汇市》美国升息预期支撑美元创三个月高位，澳元跌至六年新低

由于关键技术支撑位失守且美元走强，现货金 一度大跌4%至五年低点。

新西兰元兑美元 微升0.1%至0.6514美元，上周四曾触及六年低点0.6498。

“澳元与新西兰元仍将遭遇逢高抛售，”Saxo Capital Markets驻新加坡的交易员Jeffrey Halley表示，意指在澳洲发布CPI数据，以及新西兰央行公布利率决定之前的走势展望。

新西兰央行周四料降息25个基点至3.0%，许多人士预期该央行未来还将至少继续降息至2.5%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0826 1.0828 -0.02 -10.51 1.2097

美元/日圆 124.17 124.07 +0.08 +3.75 119.68

欧元/日圆 134.43 134.34 +0.07 -7.15 144.78

美元/瑞郎 0.9623 0.9614 +0.09 -3.20 0.9941

英镑/美元 1.5589 1.5608 -0.12 +0.10 1.5573

美元/加元 1.2989 1.2970 +0.15 +11.80 1.1618

澳元/美元 0.7346 0.7370 -0.33 -10.06 0.8168

新西兰元/美元 0.6539 0.6511 +0.43 -16.13 0.7797

澳元/日圆 91.220 91.440 -0.24 -6.68 97.750

新西兰元/日圆 81.190 80.780 +0.51 -12.99 93.310

英镑/日圆 193.57 193.65 -0.04 +3.86 186.38

澳元/新西兰元 1.1231 1.1312 -0.72 +7.28 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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