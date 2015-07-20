券商观点：温和去杠杆以稳定股市，银行可多层面与资本市场融合--中信

路透北京7月20日 - 中信证券 最新银行业分析报告称，中国监管层目前对杠杆融资的管理思路为“短期内放松场内，长期收紧场外”，以此驱使融资需求由场外向场内转移，而一旦确认市场稳定后将出台措施严控场外配资。

对于商业银行来说，也将一改仅以信贷类业务介入资本市场的模式，在居民财富向金融、权益类转移的趋势下，银行理财资金将借助综合融资切入权益类市场。

报告称，银行配资步入温和去杠杆时期，推测银行将会采取控制规模、调整结构、降低杠杆、注重监管等举措，存量配资到期后有序适度退出，并将杠杆从1:2下降到1:1至1:1.5区间内，同时重点支持资质良好的企业、大股东定增或增持等。

报告称“市场担心银行提供的杠杆资金退出股市可能带来流动性问题，我们认为在政策的长短期目标兼顾之下，流动性危机不会再次发生。”

报告称，而在当前国家资金不断托底的情况下，市场将会形成充分有效的换手，通过新增非杠杆资金（3000-4000亿/月）逐渐承接替换原有杠杆资金（交易型杠杆资金约1.5-2万亿），这一过渡过程越长，市场安全平稳性可能越好。

报告并称，目前商业银行在介入资本市场的第一阶段不约而同选择了信贷类业务，如配资和融资等。当资本市场杠杆积累过高、需要进入去杠杆周期后，这一发展模式面临瓶颈。未来商业银行可能借助综合融资切入权益市场。

从长期战略的角度，商业银行现有业务与资本市场的融合可以在多个层面展开：如充分发挥渠道和客户优势的交易结算、基金销售、代客理财等业务，以及充分发挥资本规模优势的资本中介类业务。

若综合金融平台逐渐形成，商业银行有望转型成为具备客户资源优势、多元金融牌照、业务跨界合作基础以及资产负债配置能力的优质金融机构。而中国居民财富管理需求正进入爆发增长期，居民财富由非金融类向金融类、由固定收益类向权益类转移是大势所趋，将对资本市场长期流动性形成良好支撑。

**以下为报告要点**

1、资金推动了牛市，并形成了正反馈。我们统计各口径数据，汇总股市资金轨迹如下：

（1）场内活跃资金余额超过14万亿，2014年3季度至2015年2季度的1年内，新增资金超过7.3万亿；

（2）杠杆型资金规模超过4-5万亿（大部分源自过去一年新增），包括银行资金1.5-2万亿（平均杠杆比例1:2.5）、券商资金2万亿（平均杠杆比例1:1），配资公司数据推测在近万亿规模，6月底平均杠杆比例为1:1.75（各类规模加权平均）。

2、股市去杠杆的速度有多快？所谓成也杠杆，败也杠杆。我们统计了周频的两个数据：证券交易结算资金和融资余额，发现6月以来每周波动数千亿规模：

（1）证券市场交易结算资金从6月高点3.5万亿下降至3.1万亿；

（2）券商融资余额从2.2万亿下降至1.5万亿，按此推测杠杆比例下降了20%左右，也就是2周内从平均的1:1.75下降至1:1.4附近。降杠杆过程引发了市场的剧烈反应及大力度救市。

3、银行配资资金的风险评估。银行理财配资规模1.5-2万亿，关键环节是预警/平仓线、杠杆比例、大盘点位和股市流动性，推测前期流动性危机期强平规模超1000亿。由于预警和强平设定较为保守，银行本息能够得到保全。我们认为，强平隐忧需待大盘稳定之后才能最终缓解，如果上证继续下跌至3200-3500区间则潜在强平规模可能超过2000亿，甚至引发更多类型杠杆融资踩踏。不过，政府大力度救市显着缓解股市流动性压力，同时筑就银行理财资金安全底限，测算仅在极端情形下配资不良率达1%。

4、配资业务展望：强化监管协同，银行温和去杠杆。当前政策对杠杆融资的管理思路为“短期放松场内，长期收紧场外”，以此驱使融资需求由场外向场内转移，进而加强对整体杠杆融资的监管力度、提升风险防范能力。推测在确认市场稳定后，监管部门会继续防范风险，约束场外杠杆。银行配资步入温和去杠杆时期，以时间换空间：

（1）控规模，存量配资到期后有序适度退出；

（2）降杠杆，增量配资杠杆从1:2下降至1:1-1.5 区间内；

（3）调结构，着重支持资质良好的企业/大股东定增/增持。