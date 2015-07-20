澳洲金融：为达新规，银行业者需在一年内筹集70亿美元--审慎监管局

澳洲联邦银行(CBA) 的抵押贷款部门占据总资产1.2万亿澳元的三分之一，分析师称该行料可通过股息再投资计划筹集38亿澳元。

澳洲国民银行(NAB) 需筹集的资金量最少，约4.8亿澳元，因为该行近来刚完成了55亿澳元的供股(认股权发行)，并且计划将在英国的业务上市。

澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 表示需要筹资30亿澳元，并且对于上调抵押贷款利率的看法最为直白，称“提高资本持有比率所带来的成本将不可避免的由客户与股东来承担”。

澳新银行(澳盛银行,ANZ) 称需要筹资23亿澳元。

麦格理集团称能够通过自有资金储备来满足额外的资本金要求。

APRA在声明中指出，该规定是“临时举措”，因为全球银行业监管机构巴塞尔委员会将在今年晚些时候敲定最终的资本规则。（完）