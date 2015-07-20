澳洲金融：为达新规，银行业者需在一年内筹集70亿美元--审慎监管局

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
澳洲联邦银行(CBA) 的抵押贷款部门占据总资产1.2万亿澳元的三分之一，分析师称该行料可通过股息再投资计划筹集38亿澳元。
澳洲国民银行(NAB) 需筹集的资金量最少，约4.8亿澳元，因为该行近来刚完成了55亿澳元的供股(认股权发行)，并且计划将在英国的业务上市。
澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 表示需要筹资30亿澳元，并且对于上调抵押贷款利率的看法最为直白，称“提高资本持有比率所带来的成本将不可避免的由客户与股东来承担”。
澳新银行(澳盛银行,ANZ) 称需要筹资23亿澳元。
麦格理集团称能够通过自有资金储备来满足额外的资本金要求。
APRA在声明中指出，该规定是“临时举措”，因为全球银行业监管机构巴塞尔委员会将在今年晚些时候敲定最终的资本规则。（完）
(编译 许娜/高琦 审校 杜明霞/白云)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-