路透基点：碧桂园4亿美元四年期贷款料很快结案--TRLPC

路透香港7月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，碧桂园的4亿美元四年期贷款案料将在7月底或8月初结案，在初始截止日期延长逾一周后有几家银行仍在处理审批流程。

牵头行兼簿记行中银香港和上海浦发银行香港分行此前将截止日期从7月10日延长至7月20日，本案于6月底启动。

这笔贷款包括A部分港元贷款和B部分美元贷款，最高综合收益为370个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码310个基点，平均期限为3.675年。

这笔贷款有50个基点的承诺费，将在一年宽限期后分五次每半年不等额偿还：5%(第1-2次)，10%(第3-4次)和70%(第5次)。

碧桂园(香港)发展有限公司及其在英属维尔京群岛注册成立的九家附属公司担任贷款担保人。

该项贷款将用于为8月份到期的4亿美元优先债提供再融资，并用于一般企业用途。(完)