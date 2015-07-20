路透基点：碧桂园4亿美元四年期贷款料很快结案--TRLPC

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透香港7月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，碧桂园的4亿美元四年期贷款案料将在7月底或8月初结案，在初始截止日期延长逾一周后有几家银行仍在处理审批流程。
牵头行兼簿记行中银香港和上海浦发银行香港分行此前将截止日期从7月10日延长至7月20日，本案于6月底启动。
这笔贷款包括A部分港元贷款和B部分美元贷款，最高综合收益为370个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码310个基点，平均期限为3.675年。
这笔贷款有50个基点的承诺费，将在一年宽限期后分五次每半年不等额偿还：5%(第1-2次)，10%(第3-4次)和70%(第5次)。
碧桂园(香港)发展有限公司及其在英属维尔京群岛注册成立的九家附属公司担任贷款担保人。
该项贷款将用于为8月份到期的4亿美元优先债提供再融资，并用于一般企业用途。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-