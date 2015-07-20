企业并购：香港第一太平放弃收购马来西亚食品商Cocoaland

路透吉隆坡7月20日 - 马来西亚零食糖果公司Cocoaland Holdings Bhd 周一称，香港第一太平 已放弃收购其业务的计划。

逾六周前，专注于电讯、消费性食品等投资的第一太平提出以4.6332亿马币(林吉特)(约合1.217亿美元)，或每股2.7马币收购Cocoaland。

据Cocoaland提交给证交所的文件，第一太平之所以放弃收购，是因为Cocoaland提出的战略与第一太平最初设想的不一样。

在此消息宣布后，Cocoaland股价一度跳水16.7%，至2马币。(完)