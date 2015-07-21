重发-《香港重要政经日程》--7月21日-7月31日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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================== 今日重要政经消息=================
7月21日（周二）
-- 政府第五批通胀挂钩债券(iBond)开始接受认购。
-- 公布6月份消费物价指数。
-- 长江生命科技 公布中期业绩。
-- 物美商业 公布中期业绩。
================== 近期重要政经消息=================
7月22日（周三）
--10:00 保利置业 股东特别大会。
--10:00 领汇房地产投资信托基金 股东周年大会。
7月23日（周四）
--10:00 沿海家园 股东特别大会。
--10:30 汉港房地产 股东周年大会。
-- 长江基建 公布中期业绩。
-- 电能实业 公布中期业绩。
7月24日（周五）
-- 友邦保险 公布中期业绩。
-- 国际家居零售 公布全年业绩。
-- 滴达国际 公布全年业绩。
7月27日（周一）
-- 公布6月份进出口数据。
-- 置富产业信托 公布中期业绩。
7月28日（周二）
-- 信义玻璃 公布中期业绩。
-- 信义光能 公布中期业绩。
-- 越秀房产信托基金 公布中期业绩。
7月29日（周三）
-- ASM PACIFIC 公布中期业绩。
7月30日（周四）
-- 恒隆集团 公布中期业绩。
-- 恒隆地产 公布中期业绩。
7月31日（周五）
-- 公布6月份M-3货币供应数据。
-- 公布6月底人民币存款数字。
-- 公布6月底外汇基金总资产。
-- 公布6月份零售销售数据。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”