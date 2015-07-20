版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 13:58 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：新西兰元反弹，金价下滑

0548GMT

* 新西兰元/美元上涨0.88%，澳元/美元跌0.2%，欧元/美元和美元/日圆持平，美元/坡元涨0.3%

* 中国沪综指上升0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.45%，现货金跌2.34%，布兰特原油下挫0.35%，日本金融市场休市

* 希腊银行业准备周一恢复营业，梅克尔敦促迅速开始救助谈判

* 中国必须从股市暴跌中吸取教训--副财长朱光耀

* 中国企业债风险远超股市，也更难控制

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐