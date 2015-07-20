《汇市简讯》欧洲盘初：新西兰元反弹，金价下滑

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
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* 新西兰元/美元上涨0.88%，澳元/美元跌0.2%，欧元/美元和美元/日圆持平，美元/坡元涨0.3%
* 中国沪综指上升0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.45%，现货金跌2.34%，布兰特原油下挫0.35%，日本金融市场休市
* 希腊银行业准备周一恢复营业，梅克尔敦促迅速开始救助谈判
* 中国必须从股市暴跌中吸取教训--副财长朱光耀
* 中国企业债风险远超股市，也更难控制
(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-