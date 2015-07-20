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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 14:06 BJT

离岸人民币：韩亚金融集团三年期宝岛债以4.05%定价--消息

路透台北7月20日 - 两位消息人士周一表示，韩国韩亚金融集团 将在台湾与新加坡发行三年期宝岛债，以4.05%定价。

消息人士指出，韩亚金融集团共筹资6.3亿人民币，并将于30日发行。

路透暂时未能联系到韩亚金融集团对此评论。(完)

台湾主要人民币债券发行一览请参阅 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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