台湾股市：收跌再破九千点大关，反应第三季基本面不佳利空

路透台北7月20日 - 台湾股市周一收跌再破九千点大关。分析师指出，台股仍在消化台积电 对第三季基本面展望不利的利空，且国民党正式推出总统候选人，其选情无法有效提振，也令台股出现失望性卖压。

大盘加权股价指数 收跌0.78%报8,975点。今日成交初值 811.52亿台币，上交易日修正后为766.06亿。

〞不要以为台积电的利空已经反应完了。〞凯基投顾分析师张明祥认为，市场仍在消化台积电对第三季基本面不佳的看法，且目前台股自高点下跌逾千点，市场筹码纷乱，仍待时间整理。

至于传出已达成协议的ITA(信息科技协定)谈判，对全球贸易额影响甚大，但凯基投顾的分析则对台湾主要出口值仅只数亿美元，影响层面不如预期。

寻求取消信息科技(IT)产品关税的世界贸易组织(WTO)谈判官员周末一致认同，将取消关税的IT产品范围扩大。谈判参与方称，54国已达成初步协议，将取消关税的IT产品数量扩大至约200种。WTO周六晚间称，这些产品的年贸易总额约1万亿(兆)美元。

分析师预估，明天的台股交易区间在8,946-9,124点。

台湾的执政党--国民党周日的全代会中通过现任副主席洪秀柱，获得提名代表国民党参选2016年总统大选。由于洪秀柱的竞争对手--民进党主席蔡英文的民调一直处于领先，分析师也认为今日股市下挫多少反应了国民党可能于明年初的总统大选的败选压力。