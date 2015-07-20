国际油市：油价小跌，沙特出口下降且美国钻探活动降温

美国原油期货 跌0.22美元至每桶50.67，上周跌幅超过3%，本月迄今下跌逾14%。8月合约将于周二到期。

沙特(沙乌地)阿拉伯5月原油出口降至去年12月以来最低，官方数据显示，日出口量降至693.5万桶，低于4月的773.7万桶。

Baker Hughes 上周五晚间公布的备受关注的报告显示，美国能源企业上周减少七座钻机。

油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) 称，该公司押注未来几个季度北美油田服务需求会上升。该市场受到油价陡降造成的冲击。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布，截至7月14日当周，资产管理公司削减了美国原油期货和期权净多头头寸。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，将于7月30日与石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里在莫斯科讨论石油市场和伊朗问题。

继上周三中断生产后，英国北海Buzzard油田上周五开始恢复量产。此番中断曾对布兰特原油期货带来支撑，因该油田生产的石油被纳入期货价格的计算中.(完)

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