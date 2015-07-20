国际油市：油价小跌，沙特出口下降且美国钻探活动降温

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
美国原油期货 跌0.22美元至每桶50.67，上周跌幅超过3%，本月迄今下跌逾14%。8月合约将于周二到期。
沙特(沙乌地)阿拉伯5月原油出口降至去年12月以来最低，官方数据显示，日出口量降至693.5万桶，低于4月的773.7万桶。
Baker Hughes 上周五晚间公布的备受关注的报告显示，美国能源企业上周减少七座钻机。
油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) 称，该公司押注未来几个季度北美油田服务需求会上升。该市场受到油价陡降造成的冲击。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布，截至7月14日当周，资产管理公司削减了美国原油期货和期权净多头头寸。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，将于7月30日与石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里在莫斯科讨论石油市场和伊朗问题。
继上周三中断生产后，英国北海Buzzard油田上周五开始恢复量产。此番中断曾对布兰特原油期货带来支撑，因该油田生产的石油被纳入期货价格的计算中.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/孙茉莉; 审校 艾茂林/高琦)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。