日本个股：东芝会计丑闻调查料引发董事会重组，并可能面临罚款

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透东京7月20日 - 针对东芝 会计丑闻的调查料将反映出高层管理者应对公司整个层面的失败负责，这恐将引发董事会重组，造成财务报表的重整，且可能面临巨额罚款。
了解调查的人士上周称，独立调查委员会将于周一1200 GMT发表一份摘要报告，料指出错误的会计操作在令公司获利在过去几年里被夸大约1,700亿日圆（14亿美元），比东芝最初估计的约500亿日圆夸大规模还要多出逾两倍。
此外，其他消息人士称虚夸利润及各项减记可能带来约3,000-4,000亿日圆的费用。不过，尚不清楚截至3月的上个财年虚夸了多少。东芝在上一财年公布的净利是508亿日圆。
东芝发言人称，公司仍在等待调查报告，将于周二召开新闻发布会。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-