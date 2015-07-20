日本个股：东芝会计丑闻调查料引发董事会重组，并可能面临罚款

路透东京7月20日 - 针对东芝 会计丑闻的调查料将反映出高层管理者应对公司整个层面的失败负责，这恐将引发董事会重组，造成财务报表的重整，且可能面临巨额罚款。

了解调查的人士上周称，独立调查委员会将于周一1200 GMT发表一份摘要报告，料指出错误的会计操作在令公司获利在过去几年里被夸大约1,700亿日圆（14亿美元），比东芝最初估计的约500亿日圆夸大规模还要多出逾两倍。

此外，其他消息人士称虚夸利润及各项减记可能带来约3,000-4,000亿日圆的费用。不过，尚不清楚截至3月的上个财年虚夸了多少。东芝在上一财年公布的净利是508亿日圆。

东芝发言人称，公司仍在等待调查报告，将于周二召开新闻发布会。（完）