《汇市简讯》美元/日圆技术面偏多结构强化，有望续升

0648GMT

* 仍在123.05作多，停止单向上部署至123.30

* 留意小时图低点支撑在123.41

* 美元/日圆持续在123.78上方交投，加强了偏多的市场结构

* 123.78为美元/日圆由125.86跌至120.41的61.8%回档位

* 日线若收在123.41下方，将对云区顶部123.27构成压力

* 技术图表(link.reuters.com/qyv25w)