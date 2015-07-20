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市场报道 | 2015年 7月 20日 星期一 15:14 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在0.70前方料有卖压，德国政局受关注

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    * 英国央行与欧洲央行的货币政策前景走向分歧因素，持续压抑欧元
/英镑表现
    * 英国央行可能在年底左右升息，欧洲央行则将继续量化宽松
    * 欧元/英镑卖单据传在0.70英镑前方(0.70原为欧元支撑位)
    * 0.6989英镑为周五高点，欧元/英镑上周周末前跌至0.6935，创八
年低位
    * 0.6989为6月29日低位。周一目前为止波动区间为0.6939-0.6946。
    * 德国执政联盟为希腊问题陷入紧绷，令总理梅克尔备受压力(完)
      

 (编译 蔡美珍；审校 郑茵)

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