企业并购：施耐德电机将收购英企Aveva，打造全球领先的工业软件公司

路透伦敦7月20日 - 法国施耐德电机(Schneider Electric) 表示，将通过反向收购的方式将旗下软件部门与英国企业Aveva 合并，打造一家全球工业软件领域的领先企业。

施耐德电机表示，将支付5.50亿英镑(合8.58亿美元)用于购买Aveva新发行股票。Aveva是一家船舶、工厂厂房及核电站设计公司。

两家企业称，施耐德电机将拥有合并后Aveva公司的53.5%股权。后者继续在伦敦市场上市，以当前股价计算的市值约为13亿英镑。

本项交易中，施耐德电机将把两年前从英国Invensys购买的资产与Aveva进行合并，交易完成后将向Aveva支付上述现金。(完)