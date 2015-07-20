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市场报道 | 2015年 7月 20日 星期一 15:22 BJT

《汇市简讯》欧元/美元可能出现修正性反弹，但幅度料有限

* 美元恢复强势，在希腊问题之外，加重欧元压力

* 美国周五数据表现，令美元多头气势维持不坠

* 仍看好美元兑欧元将升至1.0500-1.0550，但也认同应该会有一波修正

* 欧元/美元有可能反弹至1.0915-25，但预料在1.09前方将有不少卖压

* 希腊银行恢复营业，但继续实施资本管制，且股市仍休市

* 技术图表(link.reuters.com/hum25w)

(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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