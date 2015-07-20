《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月20日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透香港7月20日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:32时,1港元=0.80098人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 10.75 7.18 1.87 南玻 13.16 7.85 2.09 深康佳 30.16 15.36 2.45 ST中华 13.00 6.45 2.52 ST中冠 25.80 13.41 2.40 深深宝 13.02 9.53 1.71 深华发 20.24 7.29 3.47 深赤湾 26.69 19.59 1.70 招商地产 31.64 22.39 1.76 特力 22.64 11.31 2.50 飞亚达 14.29 8.97 1.99 一致药业 69.20 43.99 1.96 深深房 9.52 6.16 1.93 ST盛润 13.29 8.04 2.06 深南电 9.68 6.03 2.00 深纺织 11.80 7.56 1.95 方大集团 10.81 7.02 1.92 深国商 27.09 12.19 2.77 深赛格 14.49 7.06 2.56 宝石 9.34 5.89 1.98 小天鹅 24.75 18.57 1.66 粤高速 6.42 3.65 2.20 晨鸣纸业 8.52 4.88 2.18 ST珠江 10.13 6.64 1.90 美菱电器 8.05 5.63 1.79 大冷股份 15.80 8.67 2.28 粤电力 11.94 7.60 1.96 佛山照明 10.97 6.74 2.03 江铃汽车 35.02 31.32 1.40 沙隆达 11.55 7.38 1.95 苏常柴 10.06 5.64 2.23 威孚高科 28.45 28.66 1.24 古井贡酒 36.14 27.11 1.66 ST东海 10.78 5.76 2.34 长安汽车 19.19 17.05 1.41 京东方 4.30 3.25 1.65 鲁泰 14.41 11.41 1.58 本钢板材 7.70 4.27 2.25 张裕 42.30 27.29 1.94 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-