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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 16:59 BJT

台湾汇市：台币连三贬创逾三个月低位，随亚洲新兴货币走疲

* 数据支撑美国升息预期，亚洲货币持续走弱
    * 外资汇出股利动作不明显，等待台积电股利发放
    * 明日实质交易区间估在31.110-31.200

    路透台北7月20日 - 台币兑美元 周一第三日收贬，创逾三个月低位。汇银人士表示，国际美元因
升息预期续强，导致台币随亚洲新兴货币走低，不过出口商抛汇以及外资动向的不明确，令台币缓贬格局不变
。
    
    交易员指出，今日外资买卖两边都有操作，因应台积电 发放巨额现金股利的动作尚不明显。虽
然韩元兑美元 触及两年低点、泰铢< THB=TH>更跌至逾六年最低，不过台币因有出口商抛汇的扶持，实
质价位仅微幅走贬。 
    
    “主要还是美元买盘力道不够，只能等待台积电现金股利汇出吧。”一位公股银行交易员说。
    
    另一外商银行交易员也称，今日来自出口商的美元供给不少，使得台币相对亚洲其他新兴市场货币抗跌。
不过海外市场基本上仍看多美元，因此要留意NDF对现货的牵引作用。
    
    台积电将在周四(23日)发放高达1,166.83亿台币现金股利，若以外资持股比例达75%，并因分离课税缴交2
0%计算，届时就有逾20亿美元的汇出需求。
        
    台币兑美元今日收贬3分以31.342作收，持平于4月13日的31.342。    
    
    今日台币实质交易区间在31.090-31.140，上日交易区间在31.085-31.126。交易员预估，明日台币实质交
投波动区间暂看在31.110-31.200。    
    
    台湾股市周一收跌再破九千点大关。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超32.62亿台币
，连续四个交易日买超共计97.79亿台币。 
    
    大多数新兴亚币周一下滑，因美国强劲的消费者通胀和楼市数据，提高了未来数月美国联邦储备理事会(
美联储/FED)将升息的预期。韩元兑美元下跌0.5%，报1,153.6，为2013年6月以来最弱水准。 
       
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点自溢价转价平。一个月美元/台币远汇
TWD1MNDFOR=尾盘报31.194/31.216，上日收在31.120。
      
     
    本周余日国际重要经济数据和事件有：    
    7/20(一)：德国6月生产者物价指数(PPI)；欧元区5月经常帐及净投资；加拿大5月趸售(批发)贸易。

    7/21(二)：澳洲央行公布7月利率会议之会议记录；日本央行总裁黑田东彦在泰国Cambridge Society发表
演说；英国央行总裁卡尼在政策交流接待会上发表演说；英国财务大臣奥斯本向下议院财政委员会递交预算说
明；瑞士6月贸易收支；英国6月公共部门净借款及收支短差。

    7/22(三)：澳洲第二季消费者物价指数(CPI)；新西兰央行公布利率决定；法国7月景气指数；澳洲央行总
裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说；英国央行发布7月政策会议记录；美国联邦住房金融局(FH
FA)5月房价指数；美国6月成屋销售年率；韩国第二季国内生产总值(GDP)初值；日本6月进出口及贸易收支；

    7/23(四)：中国6月银行结售汇及代客涉外收付款数据新西兰央行公布利率决定；英国6月零售销售；欧元
区7月消费者信心指数初值；加拿大5月零售销售；美国最新一周请领失业金数据；美国6月领先指标；美国7月
堪萨斯城联储制造业综合指数；韩国7月消费者信心指数。
     
    7/24(五)：中国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；日本7月Markit/JMMA制造业PMI初值初值；
法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；欧元区7月Markit
制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI初值；美国6月新屋销售；    
 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.342    31.312  31.090-31.370   31.350     7.62    7.34
                                                                         
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 美元/台币六个月期           -0.080/-0.060          -0.070/-0.050 
 (完)

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